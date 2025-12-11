Eil
Zentrale Abholstellen Remondis sorgt für Frust - Gelbe Säcke werden im Landkreis nicht mehr direkt an Haushalte verteilt
Die Abholung der Gelben Säcke im Kreis Anhalt-Bitterfeld ist neu vergeben worden. Ab Januar werden diese nicht mehr an alle Haushalte verteilt. Die Firma kündigte die zentrale Ausgabe an vier Orten an.
Aktualisiert: 11.12.2025, 17:41
Aken/Köthen/MZ. - Joghurtbecher, Plastikflaschen für Öl, Essig und Shampoo sowie Konservendosen, aber auch Tetra Paks für Milch und Säfte, Chipstüten und Kronkorken werden in Deutschland als „Leichtverpackungen“ bezeichnet. Gesammelt werden alle diese Verpackungen in Gelben Säcke oder Gelben Tonnen.