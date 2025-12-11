Zentrale Abholstellen Remondis sorgt für Frust - Gelbe Säcke werden im Landkreis nicht mehr direkt an Haushalte verteilt

Die Abholung der Gelben Säcke im Kreis Anhalt-Bitterfeld ist neu vergeben worden. Ab Januar werden diese nicht mehr an alle Haushalte verteilt. Die Firma kündigte die zentrale Ausgabe an vier Orten an.