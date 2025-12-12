Wie jedes Jahr im Advent boomt das Geschäft. Wo es Bäume zu kaufen gibt, wie die Preise sind – und wo man auch Heiligabend bedient wird.

Wo Weihnachtsbäume im Raum Köthen angeboten werden und was sie kosten

Bauer Mario Hummel prüft die Nordmanntannen auf seiner Plantage in Pißdorf: Mit jedem Jahr werden die Bäume dichter und schöner.

Köthen/MZ. - So bunt und hübsch die Weihnachtsgeschenke auch verpackt sein mögen: Für die meisten Menschen gehört der Baum dazu, unter den man sie an Heiligabend legen kann. Während einige mittlerweile auf künstliche Bäume zurückgreifen, die man im nächsten Jahr wiederverwenden kann, kommt für einen Großteil der Menschen nur das Original in die Stube. Doch bei der Frage, wann der Baum aufgestellt wird, scheiden sich die Geister.