Im November wurden fast 150 Hunde aus einem verwahrlosten Haus bei Wippra befreit. Nun sind erste Tiere vermittelt, während die Behörden weiter ermitteln. Wie es nun weitergeht.

Nach Leben in Horrorhaus: Erste gerettete Hunde haben eine neue Familie

Diese beiden Welpen aus dem Horrorhaus werden derzeit in Nordhausen per Flasche aufgezogen. Die Mitarbeiter hoffen, dass beide durchkommen.

Wippra/Mansfeld/MZ. - Nach dem Fall von Animal-Hoarding in einem alleinstehenden Haus an der B 242 zwischen Wippra und Mansfeld haben die ersten der geretteten Hunde ein neues Zuhause. Wie Landrat André Schröder (CDU) im Kreistag sagte, seien vereinzelt Vierbeiner bereits an Privathaushalte vermittelt worden.