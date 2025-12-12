Animal Hoarding an B 242 Nach Leben in Horrorhaus: Erste gerettete Hunde haben eine neue Familie
Im November wurden fast 150 Hunde aus einem verwahrlosten Haus bei Wippra befreit. Nun sind erste Tiere vermittelt, während die Behörden weiter ermitteln. Wie es nun weitergeht.
12.12.2025, 16:00
Wippra/Mansfeld/MZ. - Nach dem Fall von Animal-Hoarding in einem alleinstehenden Haus an der B 242 zwischen Wippra und Mansfeld haben die ersten der geretteten Hunde ein neues Zuhause. Wie Landrat André Schröder (CDU) im Kreistag sagte, seien vereinzelt Vierbeiner bereits an Privathaushalte vermittelt worden.