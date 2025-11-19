In einem abgelegenen Einfamilienhaus zwischen Mansfeld und Wippra in Mansfeld-Südharz sind 130 verwahrloste Hunde entdeckt und geborgen worden. Dabei haben sich vier Einsatzkräfte verletzt. Warum der Einsatz so schwierig war und weshalb die Halterin keine Unbekannte ist.

Vier Verletzte - Warum die Bergung der verwahrlosten Hunde in Mansfeld so schwierig war

Schlimmer Fall von "Animal hording": Blick auf das Haus an der B242zwischen Wippra und Mansfeld in Sachsen-Anhalt, in dem 130 Hunde unter unfassbaren Bedingungen gehalten wurden.

Wippra/Mansfeld/MZ. - In einem abgelegenen Einfamilienhaus an der Bundesstraße 242 zwischen Wippra und Mansfeld sind am Dienstagnachmittag rund 130 verwahrloste Hunde entdeckt worden, mehr als 100 waren in einem besorgniserregenden Zustand, bestätigte die Kreisverwaltung. Im Laufe des Mittwochs kamen immer mehr Details zu den Umständen, der Halterin und dem schwierigen Einsatz vor Ort ans Licht.