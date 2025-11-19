In der Richard-Paulick-Straße in Halle-Neustadt eskalieren Müll, Lärm und Hygieneskandale. Anwohner des Plattenbaus schlagen Alarm. Die Stadt spricht von über 100 Einsätzen in nur sechs Monaten. Sind Umzüge vom Braunschweiger Bogen ein Grund dafür?

In der Richard-Paulick-Straße in Halle-Neustadt gibt es zunehmend Probleme mit Menschen aus Osteuropa. Verlagert sich das Problem vom Braunschweiger Bogen in das nächste Haus?

Halle (Saale)/MZ. - In zwei Wohnblöcken in der Richard-Paulick-Straße in Halle-Neustadt verschärft sich seit Monaten eine Entwicklung, die Anwohner zunehmend in Alarmbereitschaft versetzt. Müllberge auf privaten Flächen, mit Kot verschmutzte Treppenhäuser, wiederkehrender Lärm und sogar Rattenbefall prägen nach Aussagen vieler Bewohner inzwischen den Alltag.