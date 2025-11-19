Die Zeitzer wollen Bäume, vor allem in den städtischen Anlagen. Und die sollen Schatten spenden und einladen, unter ihnen zu wandeln. Warum das auch Probleme mit sich bringt.

Die Riesen vom Lenssenpark: Zeitzer lieben ihre großen, alten Bäume - welche Fragen es gibt

Blick in den herbstlichen Lenssenpark in Zeitz, den viele wegen seiner alten Bäume lieben.

Zeitz/MZ. - Große alte Bäume faszinieren die Menschen schon immer. Deshalb lieben die Zeitzer ihre Baumriesen, egal ob im Lenssenpark, Goethepark, in der Theodor-Arnold-Promenade oder im Rossnerpark. Doch alte Bäume sind oft auch Sorgenkinder.