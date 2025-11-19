Geplante Rekommunalisierung Warum die Entscheidung, ob Merseburgs Kitas und Horte wieder in städtische Hand sollen, nun doch um Jahre verschoben werden könnte

Seit Längerem wird im Rat diskutiert, ob sich Merseburg einen Teil der Kitas und Hort zurückholen soll. Seit rund 20 Jahren befinden die sich in freier Trägerschaft. Eigentlich war eine Entscheidung noch in diesem Jahr anvisiert. Doch es könnte nun deutlich länger dauern. Warum dieser Vorschlag nun kam und wie die Stadt diese Zeit nutzen will.