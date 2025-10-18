Die Stadt Merseburg hat keine eigenen Kitas. Doch bald laufen Verträge mit den großen freien Trägern aus. Eine Übernahme von Einrichtungen scheint derzeit nicht unwahrscheinlich. Doch die SPD warnt vor Überforderung, die FDP vor einem Kollaps und die Linke vor „Kleinklein“

Kitas und Horte hat Merseburgs seit 2004 komplett in die Hände von freien Trägern gegeben.

Merseburg/MZ. - „Wir zahlen jedes Jahr viele Millionen Euro, aber können nicht nachvollziehen, wo das Geld hingeht“, fasst Linkenfraktionschef Michael Finger sein Hauptproblem mit dem Ist-Zustand der Kitas und Horte in Merseburg zusammen. Alle Einrichtungen sind seit 2004 in freier Trägerschaft. Doch Finger ist guter Dinge, dass es im Stadtrat mittlerweile eine Mehrheit gibt, die dafür ist, dass die Stadt einen Teil der Kitas und Horte wieder übernimmt. Stichwort: Rekommunalisierung. Die Frage sei eher die des Wie als des Ob.