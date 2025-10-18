Seit 2022 ist die Flößerei immaterielles UNESCO-Kulturerbe, auch durch Zutun des Fördervereins Elsterfloßgraben, der am Internationalen Tag des Immateriellen Kulturerbes nun eine Aktion startete.

Der Förderverein Elsterfloßgraben arbeitet seit 2011 unter dem Dach der Deutschen Flößerei-Vereinigung.

Bad Dürrenberg/MZ. - „Hallo Günter, schöne Grüße aus Bad Dürrenberg und Gratulation“ – Grußworte wie diese sprach Johanna Michaelis vom Förderverein Elsterfloßgraben am Freitag gleich mehrfach in ihr Handy. Zum Internationalen Tag des immateriellen Kulturerbes hatte der 2009 in Zeitz gegründete Verein, der sich für den Erhalt des Elsterfloßgrabens als historisch-technisches Denkmal einsetzt, am Freitag erstmals eine kleine Aktion gestartet.