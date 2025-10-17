Eine Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz hat in Halle für Wirbel gesorgt. Die Migrantenorganisation Lamsa hat am Samstag zu einer öffentlichen Aktion aufgerufen, der sich mehr als 50 Menschen angeschlossen haben.

Halle (Saale)/MZ. - Am frühen Samstagnachmittag haben sich am Leipziger Turm in der halleschen Innenstadt mehr als 50 Menschen versammelt, um gemeinsam einen Flashmob gegen eine Aussage des Bundeskanzlers zu machen. Es ging um den Satz von Friedrich Merz (CDU), dass man trotz Fortschritten noch immer „im Stadtbild dieses Problem“ habe.

Laut Lamsa habe Merz mit der Aussage offensichtlich migrantische Menschen gemeint. „Diese Worte verletzen, diskriminieren und entmenschlichen viele von uns“, schreibt Lamsa auf Facebook. „Wir sagen klar: Wir sind Teil des Stadtbildes. Wir gehören hierher.“ Mit großen Buchstaben auf Plakaten bildeten die Menschen am Leipziger Turm den Schriftzug „Wir sind das Stadtbild“.

Lamsa-Geschäftsführer Mamad Mohamad zeigte sich zufrieden mit der Aktion. Es sei wichtig, dass die Menschen sich nicht voneinander weg entwickeln. Dafür brauche man auch keine großen Reden, da reiche auch manchmal nur ein Bild. Die Aussage von Kanzler Merz habe viele Menschen getroffen. Mohamad sagt, er habe Sorge, dass Merz einem gewissen Alltagsrassismus praktisch seinen Segen gegeben habe. Ihn selbst hätten die Worte regelrecht fertig gemacht. „Ich bin seit 30 Jahren hier. Wir sind nicht das Problem“, sagte er.

Unter den Flashmob-Teilnehmern waren derweil längst nicht nur Migranten. Auch Stadtpolitiker, beispielsweise von der SPD und den Grünen waren mit dabei.