LIVE:
Handwerk im Burgenlandkreis Was sich die Chefin der „Schnippelbude“ in Granschütz zum Jubiläum ihres Salons wünscht
Der Frisörsalon von Christiane Schimpf in Granschütz im Burgenlandkreis besteht seit zehn Jahren. Wie die 57-Jährige zu dem Geschäft gekommen ist und was sie zur Jubiläumsfeier vor hat.
18.10.2025, 15:32
Granschütz/MZ. - Der Frisörsalon „Schnippelbude“ in Granschütz im Burgenlandkreis besteht seit zehn Jahren. Was sich Chefin Christiane Schimpf zum Jubiläum von den Gästen ihrer kleinen Feier wünscht, lesen Sie hier.