Handwerk im Burgenlandkreis Was sich die Chefin der „Schnippelbude“ in Granschütz zum Jubiläum ihres Salons wünscht

Der Frisörsalon von Christiane Schimpf in Granschütz im Burgenlandkreis besteht seit zehn Jahren. Wie die 57-Jährige zu dem Geschäft gekommen ist und was sie zur Jubiläumsfeier vor hat.