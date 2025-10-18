Stromanschluss vergessen? Neue Panne am Bahnhof Bitterfeld - Fahrrad-Garage bleibt wahrscheinlich noch viele Monate nicht nutzbar
Seit der Eröffnung des Bitterfelder Bahnhofs steht dort eine abschließbare Abstellanlage für Zweiräder. Nur in Betrieb ist sie bis heute nicht. Ein Eröffnungstermin ist nicht in Sicht.
18.10.2025, 08:30
Bitterfeld/MZ. - Zukunftsbahnhof – so nennt die Deutsche Bahn ihren im Juli eröffneten Neubau in Bitterfeld. Und futuristisch sieht auch die bislang einzige neue Fahrradabstellanlage zwischen Empfangshalle und Bahnsteigen aus.