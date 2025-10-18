Stromanschluss vergessen? Neue Panne am Bahnhof Bitterfeld - Fahrrad-Garage bleibt wahrscheinlich noch viele Monate nicht nutzbar

Seit der Eröffnung des Bitterfelder Bahnhofs steht dort eine abschließbare Abstellanlage für Zweiräder. Nur in Betrieb ist sie bis heute nicht. Ein Eröffnungstermin ist nicht in Sicht.