Halle (Saale), Deutschland
  4. Stromanschluss vergessen?: Neue Panne am Bahnhof Bitterfeld - Fahrrad-Garage bleibt wahrscheinlich noch viele Monate nicht nutzbar

Seit der Eröffnung des Bitterfelder Bahnhofs steht dort eine abschließbare Abstellanlage für Zweiräder. Nur in Betrieb ist sie bis heute nicht. Ein Eröffnungstermin ist nicht in Sicht.

Von Frank Czerwonn 18.10.2025, 08:30
Die zwei abschließbaren Radparkanlagen am Bahnhof sind noch immer nicht in Betrieb. Und das wird wohl noch monatelang so bleiben.
Die zwei abschließbaren Radparkanlagen am Bahnhof sind noch immer nicht in Betrieb. Und das wird wohl noch monatelang so bleiben. Fotos: Frank Czerwonn

Bitterfeld/MZ. - Zukunftsbahnhof – so nennt die Deutsche Bahn ihren im Juli eröffneten Neubau in Bitterfeld. Und futuristisch sieht auch die bislang einzige neue Fahrradabstellanlage zwischen Empfangshalle und Bahnsteigen aus.