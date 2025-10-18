weather wolkig
  4. Nach Debatte im Bauausschuss: Neues Feuerwehrdepot in Köthen kommt - Welche Variante ausgewählt wurde, was kritisiert wird

Die Entscheidung ist im Bauausschuss nach kontroverser Debatte gefallen. Köthen bekommt eines neues Feuerwehrdepot. Warum ein Antrag der CDU keine Mehrheit bekommt. Und wieso Ronald Maaß die Kommunikation der Verwaltung kritisiert.

Von Wolfram Schlaikier 18.10.2025, 08:30
Blick über die Reupziger Straße in Köthen Richtung Holländer Weg: Auf dem rund 1,3 Hektar großen Grundstück ist das neue Gerätehaus geplant.
Blick über die Reupziger Straße in Köthen Richtung Holländer Weg: Auf dem rund 1,3 Hektar großen Grundstück ist das neue Gerätehaus geplant. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Die Entscheidung ist gefallen: Die Stadt Köthen wird auf einem Grundstück Am Holländer Weg Richtung Reupziger Straße ein neues Depot für die Freiwillige Feuerwehr bauen.