Nach Debatte im Bauausschuss Neues Feuerwehrdepot in Köthen kommt - Welche Variante ausgewählt wurde, was kritisiert wird

Die Entscheidung ist im Bauausschuss nach kontroverser Debatte gefallen. Köthen bekommt eines neues Feuerwehrdepot. Warum ein Antrag der CDU keine Mehrheit bekommt. Und wieso Ronald Maaß die Kommunikation der Verwaltung kritisiert.