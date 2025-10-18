Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Sangerhausen offenbar mit Böllern einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Hat die Kripo die Täter?

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Sangerhausen auf - Mann und Frau unter Verdacht

Sangerhausen/MZ/FRS.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Friedrich-Engels-Straße in Sangerhausen einen Zigarettenautomaten aufgesprengt.

„Der Automat wurde gegen 1.20 Uhr vermutlich mit pyrotechnischen Erzeugnissen so weit beschädigt, dass daraus eine noch unbekannte Menge an Tabakprodukten entwendet werden konnte“, teilte Polizeisprecher Michael Ripke mit.

Kripo prüft Zusammenhänge

In der Nähe des Tatorts konnten ein 29-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau aus Sangerhausen festgestellt werden. Ripke: „Aktuell wird geprüft, ob die Beiden mit der Tat in Zusammenhang stehen.“ Zur Schadenhöhe gibt es noch keine Angaben.