Der Magdeburger Anschlag steckt immer noch in den Köpfen. Trotzdem stand in Aschersleben eine Absage des Weihnachtsmarktes nie zur Debatte. Welche Sicherheitsmaßnahmen geplant sind.

Wie der Ascherslebener Weihnachtsmarkt gesichert werden soll

Kurzfristige Lösung nach dem Anschlag in Magdeburg im vergangenen Jahr: Fahrzeuge als Sperre. 2025 wird ein Überfahrschutz gemietet.

Aschersleben/MZ - Der schreckliche Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist ein Jahr später noch in den Köpfen der Menschen. „Wir lassen uns die Vorfreude auf das Fest aber nicht nehmen und gestalten unseren Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr so normal wie möglich“, sagt Matthias Poeschel.