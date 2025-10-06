Der Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Magdeburg legt ein weiteres Versäumnis offen: Die für das Platzieren der Steinblöcke zuständige Firma agierte auf eigene Faust.

Betonquader um den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden nach Gutdünken aufgebaut

Mit diesen Betonblöcken war der Magdeburger Weihnachtsmarkt gesichert.

Magdeburg/MZ. - Die als Schutz gegen Auto-Attentäter vorgesehenen Betonquader rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden vollständig ohne Vorgaben durch Behörden oder Sicherheitsexperten errichtet. Das hat der für den Aufbau zuständige Dienstleister am Montag im Untersuchungsausschuss des Landtags ausgesagt.