Barrieren ohne Prüfung Weiteres Behördenversagen vor dem Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag wird bekannt
Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde auch möglich, weil die Stadt die Sicherheit vernachlässigte. Ein Top-Beamter räumt ein: Die Positionierung der Beton-Quader wurde nie kontrolliert.
Aktualisiert: 08.08.2025, 19:40
Magdeburg/MZ - In der Debatte um Sicherheitslücken vor dem tödlichen Weihnachtsmarkt-Anschlag von Magdeburg geraten Verantwortliche der Landeshauptstadt in neue Bedrängnis. Im Untersuchungsausschuss des Landtags räumte Magdeburgs Ordnungsdezernent Ronni Krug (CDU) am Freitag ein Versäumnis bei der Aufstellung der Beton-Absperrungen ein.