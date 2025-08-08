weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Weihnachtsmarkt-Anschlag: Polizei und Stadt in Kritik

Barrieren ohne Prüfung Weiteres Behördenversagen vor dem Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag wird bekannt

Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde auch möglich, weil die Stadt die Sicherheit vernachlässigte. Ein Top-Beamter räumt ein: Die Positionierung der Beton-Quader wurde nie kontrolliert.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 08.08.2025, 19:40
Ein Gabelstapler setzt im November 2024 die Beton-Sperren, die den Weihnachtsmarkt Magdeburg schützen sollten. Kontrolliert wurde die Aufstellung von der Stadt nicht. 
Ein Gabelstapler setzt im November 2024 die Beton-Sperren, die den Weihnachtsmarkt Magdeburg schützen sollten. Kontrolliert wurde die Aufstellung von der Stadt nicht.  (Foto: Uli Lücke)

Magdeburg/MZ - In der Debatte um Sicherheitslücken vor dem tödlichen Weihnachtsmarkt-Anschlag von Magdeburg geraten Verantwortliche der Landeshauptstadt in neue Bedrängnis. Im Untersuchungsausschuss des Landtags räumte Magdeburgs Ordnungsdezernent Ronni Krug (CDU) am Freitag ein Versäumnis bei der Aufstellung der Beton-Absperrungen ein.