In Stendal haben am Freitag zwei Männer Schmuck im vierstelligen Bereich aus einer Wohnung einer 86-Jährigen gestohlen. Noch am selben Tag versuchten sie es im benachbarten Dahlen erneut.

Stendal. - Am Freitagnachmittag ist es in der Dahlener Straße in Stendal zu einem dreisten Trickdiebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer gegen 14.00 Uhr unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, Zutritt zur Wohnung einer 86-jährigen Frau.

Anschließend sollen sich die Täter in der Wohnung umgesehen haben, wobei sich einer von ihnen unbemerkt ins Schlafzimmer begeben habe. Als der Seniorin das Verhalten der Männer verdächtig vorkam, habe sie diese aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Erst im Anschluss habe sie festgestellt, dass mehrere ihrer Schmuckstücke fehlten. Der entstandene Schaden liege nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich.

Ähnlicher Vorfall ereignete sich auch in Dahlen

Einen ähnlichen Vorfall habe sich am selben Tag auch im Stendaler Ortsteil Dahlen ereignet. Dort sei es zwei Männern zwar ebenfalls gelungen, in eine Wohnung zu gelangen, der Diebstahl konnte jedoch rechtzeitig verhindert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen machen können, sich unter der Telefonnummer 039316850 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.