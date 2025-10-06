Im März ist die frühere Rosenstolz-Sängerin AnNa R. 55-jährig in Berlin gestorben. Nun erscheint posthum ihr letztes Soloalbum. Warum es zugleich tieftraurig und doch ermutigend ist.

AnNa R. im Dezember 2013 in Berlin: „Wir brauchen mehr Mut zur Liebe, wir brauchen mehr Mut zum Glück“.

HALLE/MZ. - Was für eine starke Frau ist AnNa R. gewesen! Die am 25. Dezember 1969 als Andrea Rosenbaum im Ostberliner Stadtbezirk Friedrichshain Geborene hat mit ihrer Stimme vielen Menschen Mut gegeben, sich selbst und ihr Leben als wertvoll zu begreifen und stolz darauf zu sein. Aber dann hat ihre Kraft nicht mehr für ihr eigenes Leben gereicht, obwohl sie stets so viel Energie und Lebenslust ausgestrahlt hatte.