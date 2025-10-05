Pilzsuche mit Überraschung: Eine Familie hat zwischen Schönhausen und Kabelitz einen verrosteten Revolver entdeckt.

Wem gehört der Revolver? Pilzsucher finden Waffe in Waldstück bei Stendal

Statt Pilzen fand eine Familie in einem Waldstück bei Stendal einen Revolver.

Schönhausen. – In einem Waldstück bei Stendal zwischen Schönhausen und Kabelitz haben Pilzsucher einen Revolver gefunden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war die Familie am Freitag, dem 3. Oktober, in dem Waldstück zwischen Schönhausen und Kabelitz unterwegs, um Pilze zu sammeln.

Revolver bei Stendal gefunden: Polizei stellt Waffe sicher

Gegen 12.05 Uhr stießen sie dabei auf etwas Braunes am Waldboden. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fund um einen verrosteten Revolver handelte.

Die Waffe sei durch die alarmierten Beamten umgehend sichergestellt worden und stelle nun keine Gefahr mehr dar. Woher die Waffe stammt und wie lange sie bereits im Wald gelegen haben könnte, sei derzeit unklar.