Nach dem Tod einer 35-jährigen Frau im Gefängnis in Burg hat die Staatsanwaltschaft Stendal ihren Ehemann angeklagt. Der 38-jährige Häftling hatte seine Frau im April in einer Langzeitzelle empfangen - dann starb sie aufgrund von „Gewalt gegen den Hals“.

Tote Frau in „Liebeszelle“ der JVA Burg - Staatsanwaltschaft klagt inhaftierten Ehemann an

In der JVA Burg starb im April 2025 eine 35-jährige Frau. Sie war zu Besuch im Gefängnis - bei ihrem Ehemann. Er ist nun angeklagt.

Burg/MZ - Der Todesfall einer 35-jährigen Frau in der Justizvollzugsanstalt Burg (Jerichower Land) landet vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Stendal hat Anklage wegen Totschlags gegen den Ehemann erhoben, wie sie der MZ bestätigte. Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen 38-jährigen Häftling – seine Frau war im April während eines Besuchs bei ihm hinter Gittern gestorben.