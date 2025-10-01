Nach wochenlangen Gerüchten bestätigt Roland Kaiser endlich: Die Kultveranstaltung "Kaisermania" kehrt 2026 ans Dresdner Elbufer zurück. Der Sänger kündigte die Fortsetzung auf Instagram an.

Roland Kaiser räumt mit den Gerüchten um die "Kaisermania" in Dresden auf.

Dresden. – Schluss mit den Gerüchten: "Natürlich wird im kommenden Jahr auch wieder meine KAISERMANIA am Dresdner Elbufer stattfinden", schrieb Kult-Sänger Roland Kaiser (73) kürzlich auf Instagram.

Dass sich der Schlagerstar äußern musste, hatte einen Grund. Denn Ende 2025 läuft der Nutzungsvertrag in Dresden für die "Filmnächte am Elbufer" aus, die Kaiser die Nutzung der Location ermöglichten.

Spekulationen und Gerüchte: "Kaisermania" in Dresden findet statt

Der Stadtrat hatte beschlossen, den Vertrag neu auszuschreiben, so der "Focus". Damit fingen die Spekulationen und Unsicherheiten der Fans an. Diese befürchteten nämlich, dass unter den neuen Bedingungen die "Kaisermania" nicht mehr stattfinden könnte.

Weitere Details sind jedoch noch nicht bekannt. "Informationen erhaltet Ihr dazu demnächst u.a. hier auf meinen Kanälen", verspricht Roland Kaiser jedoch seinen Fans.

Roland-Kaiser-Fans freuen sich bereits auf die Sommertour

Und die können es gar nicht abwarten, dass der 73-Jährige wieder auf Tour geht. Erste Konzerte für seine Sommer-Tournee im kommenden Jahr sind bereits ausverkauft.

"Kaisermania" in Dresden: Fast 50.000 Fans versammelten sich 2025 am Elbufer, um Roland Kaiser und seine Band live zu erleben. (Foto: Sylvio Dittrich)

Rekordverdächtige 120.000 Tickets sollen laut "Focus" bereits in den ersten Stunden des Vorverkaufs weg gewesen sein. Die Vorfreude der Fans spiegelt sich auch in den Kommentaren auf Instagram wider.

"Sehr schön! Das wird eine mega coole Tour im Sommer! Danke für die Info", schreibt ein User dazu. Andere fragen bereits gezielt nach Zusatzterminen: "Lieber Roland! Wird es auch einen Zusatztermin in Österreich geben? Liebe Grüße dein Fan Lena."