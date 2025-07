Anja Schüte, die Ex-Frau von Roland Kaiser, hat eine entscheidende Sache vermisst, die sie mittlerweile hat. Dafür ist sie seit vielen Jahren in Norwegen. Was die Schauspielerin wieder glücklich macht.

Oslo. - Fünf Jahre lang waren Schlagerstar Roland Kaiser und Schauspielerin Anja Schüte verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn. Doch ein richtiges Familienleben kam wohl nie auf, die jetzt die Kaiser-Ex berichtet.

Schüte über Kaiser: "Da ist offensichtlich kein Platz für irgendwas anderes"

Im Interview mit "t-online" erklärt die 60-Jährige, die von 1990 bis 1995 verheiratet mit dem Schlagerstar war, dass sie wehmütig auf diese Zeit zurückblickt. Wegen vieler Konzerte von Roland Kaiser war er fast nie zu Hause. "Sein Leben besteht nur aus Auftritten. Da ist offensichtlich kein Platz für irgendwas anderes." Für Schüte sei dies "sehr schade". Sie haben jetzt "kein enges, aber ein gutes" Verhältnis miteinander.

Lesen Sie auch: "Austauschbar" vom "Schlagerquietschi": Anna-Carina Woitschack erntet fiese Kritik

Anja Schüte ist die Ex von Roland Kaiser. Kürzlich war sie bei Festspielen zu sehen. Foto: IMAGO / Eventpress

Die Schauspielerin lebt mittlerweile in Norwegen mit ihrem neuen Partner, der auch ebenfalls Kinder mit in die Beziehung bringt. "Mein Sohn und die Kinder meines Mannes in Norwegen verstehen sich besonders gut und leben miteinander eine Art Patchworkfamilie. Mit Familie Kaiser gab es das in dieser Form nicht, da Roland ständig unterwegs ist."

Könnte interessant sein: Deshalb fliegt „Immer wieder sonntags“-Folge aus der ARD-Mediathek

"Viel leichter und weiblicher": Anja Schüte könnte nicht mehr in Berlin leben

Sie meint, dass eine Patchworkfamilie mit ihrem Ex-Mann nicht möglich gewesen wäre. Doch dem Vergangenem möchte sie nicht hinterher trauern. Sie fühle sich wohl in Norwegen, sie sei viel leichter und weiblicher.

"Frauen in Norwegen genießen das Leben viel mehr als wir deutschen Frauen." Ein Leben in der Bundeshauptstadt könne sie sich nicht vorstellen. Es wäre für sie dagegen "Körperverletzung".