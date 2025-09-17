Große Nachfrage Nach sensationellem Ticketstart: Roland Kaiser gibt zweites Konzert in Halle
Der Ticketstart für das Konzert von Roland Kaiser auf der Peißnitzbühne in Halle ist super angelaufen. Deshalb wird es ein zweites Konzert mit dem Superstar in Halle geben. Auch die Nachfrage für das Konzert der Mittelalter-Rockband In Extremo ist sensationell. Wann der nächste Kartenverkauf für Roland Kaiser startet.
Aktualisiert: 18.09.2025, 07:03
Halle (Saale)/MZ. - Am Mittwoch, Punkt 10 Uhr, ist der Ticketschalter für das Konzert von Roland Kaiser in Halle geöffnet worden - und die Nachfrage ist überwältigend. Daher hat der Veranstalter, die Leipziger Konzertagentur Mawi Concerts, entschieden, einen Zusatztermin für das Kaiser-Konzert 2026 auf der halleschen Peißnitzbühne anzubieten.