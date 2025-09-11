Ein Open-Air-Highlight erwartet die Musikfans im Juni 2026 auf der Peißnitzinsel in Halle. Roland Kaiser spielt dort eines seiner aktuell 18 geplanten Konzerte der neuen Deutschland-Tour. Wann der Vorverkauf beginnt.

Halle (Saale). - Die Open-Air-Saison 2025 auf der Peißnitzinsel geht gerade erst zu Ende, am Freitag spielten dort noch Santiano, da wirft das nächste Jahr bereits seinen Schatten voraus – mit einem besonderen Höhepunkt. Am 27. Juni 2026 wird Roland Kaiser auf der Peißnitzinsel auf der Bühne stehen.

Diesen und einen weiteren Open-Air-Termin in Erfurt hat der Veranstalter, die Leipziger Semmel Concerts Entertainment GmbH, jetzt bekanntgegeben.

Roland Kaiser kommt nach Halle: Wann der Vorverkauf startet

Der Vorverkauf für die beiden Konzert soll bereits am kommenden Mittwoch, 17. September 2025, um 10 Uhr beginnen.

Kaiser ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Künstler Deutschlands und feiert jedes Jahr neue Besucherrekorde. 2025 begeisterte er bei 40 ausverkauften Live-Shows insgesamt 400.000 Besucher. Kein deutscher Livekünstler hat in diesem Jahr eine ähnliche Besucherzahl erreicht.

Kurz nach dem Abschluss der Live-Saison 2025 beginnen aber bereits die Vorbereitungen für den Sommer 2026. Dann will der inzwischen 73-Jährige mit seiner Band seine Fans auf seiner neuen Tournee begeistern.

Schlagerstar Roland Kaiser geht 2026 wieder auf Tour

Sie soll den Künstler im nächsten Jahr quer durch Deutschland führen: Auf dem Tourneeplan stehen ab Mitte Juni bis Ende August aktuell 18 Live-Termine.

Damit sei jetzt schon garantiert, dass „der Meister der Unterhaltung mit Haltung von Osten nach Westen sowie Norden nach Süden neue Roland Kaiser Fan-Hochburgen einnehmen“ könne. Zum krönenden Abschluss will Kaiser seinen Fans gleich zwei Konzerte in der legendären Waldbühne Berlin bieten.

Im Oktober feiert Kaiser auch noch Kino-Premiere

Noch in diesem Jahr feiert Kaiser als erster Künstler seines Genres auch noch sein Kino-Debüt: Am 16. Oktober hat „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“ Weltpremiere in seiner Wahlheimat Münster.

Die spektakuläre Show mit Aufnahmen von seiner Jubiläumstour soll gemeinsam mit exklusiven Backstage-Einblicken ab dem 21. Oktober deutschlandweit im Kino zu sehen sein.