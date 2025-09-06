weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Auf der Peißnitzbühne ist der Kultursommer zu Ende gegangen. Warum die Security nach dem Santiano-Konzert hektisch das Veranstaltungsgelände räumte.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 06.09.2025, 11:33
Die Kultband Santiano beendete den Kultursommer auf der Peißnitzinsel in Halle.
Die Kultband Santiano beendete den Kultursommer auf der Peißnitzinsel in Halle. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ - Eine Woche nach dem Laternenfest ist am Freitagabend der Kultursommer auf der Freilichtbühne Peißnitzinsel zu Ende gegangen. Über 10.000 Fans kamen, um die Kultband Santiano live zu sehen. Doch zunächst war Warten angesagt.