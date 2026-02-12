Co-Trainer Javier Fernandez liefert bei den Spielen der Volley Goats in Echtzeit alle wichtigen Statistiken an seinen Chef. Welch wundersamen Weg der Spanier in den Sport und Job hatte.

Halle/MZ. - Alles begann mit dem Faible seines älteren Bruders Alvaro. „Als Kind wollte ich immer das machen, was er auch gemacht hat“, erzählt Javier Fernandez. Und weil Alvaro einst ziemlich viel für Computer übrig hatte, entwickelte auch der kleine Javier ein Interesse für „Videospiele und alles andere, was man damit so machen kann“.