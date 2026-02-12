Die Absetzung des Haushalts durch mehrere WkG, AfD und Freie Fraktion hat unmittelbare Folgen für freiwillige Leistungen der Stadt. Während die drei Fraktionen strukturelle Reformen anmahnen, kritisiert der Bürgermeister die Argumentation als vorgeschoben.

Nach Haushalts-Poker in Gerbstedt: Politisches Tauziehen bringt Freibäder und Ehrenamt in Gefahr

Gerbstedt/MZ - Der Haushaltsbeschluss ist am Dienstagabend auf Antrag des WkG-Abgeordneten Bernd Hartwig von der Tagesordnung genommen worden. Damit kann die Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt auf absehbare Zeit keine freiwilligen Aufgaben erfüllen. Auf der Kippe stehen die Öffnung der Freibäder, Zuschüsse für ehrenamtliche Aktivitäten und sogar die Grasmahd, sofern sie nicht zur Verkehrssicherungspflicht gehört.