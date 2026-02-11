Am Dienstag wurde im Stadtrat in Gerbstedt der Haushalt von der Tagesordnung genommen. Damit verbunden sind gravierende Folgen für die Bürger.

In Gerbstedt steht man auch im Februar 2026 noch immer ohne beschlossenen Haushalt da. Das liegt aber an den Machtspielchen einzelner Politiker im Stadtrat.

Gerbstedt/MZ. - In Gerbstedt nichts Neues - und das ist keine gute Nachricht. Denn erneut gab es bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend Streit und Zank um den Haushalt, der eigentlich schon längst beschlossen sein könnte - wenn nicht einige Politiker sich lieber in Machtspielchen ergehen würden. Allen voran der ehemalige Bürgermeister Bernd Hartwig, der hier ein allzu durchschaubares Spielchen treibt.