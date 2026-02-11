Ein ehrenamtlicher Gassigeher war mit „Tim“ auf Tour, als er im winterlichen Dessau zusammenbrach. Der Hund reagierte schnell.

„Tim“ rettet bewusslosem Gassigeher das Leben - Hund aus Tierheim in Dessau alarmiert Personal

Dessau/MZ. - Von einem Spaziergang ist der Tierheim-Hund Tim am 26. Januar allein zurückgekommen. Aufgeregt sei der Västgöaspets-Mix auf eine der Pflegerinnen des Tierheims und andere Gassigeher zugelaufen, berichtet die Leiterin des Tierheims Dessau, Doreen Kohl.