Sie macht den Dieb kurz darauf ausfindig. Doch der ist besonders dreist.

Einer 82-jährigen Wittenbergerin wurde am Dienstag gegen 13 Uhr der Rollator entwendet, den sie für kurze Zeit vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes unbeaufsichtigt hatte stehen lassen. Etwas später kam der Geschädigten in der Lerchenbergstraße ein Mann mit zwei Rollatoren entgegen.

Eines der Gefährte erkannte sie als ihres wieder. Als sie den Mann darauf ansprach, habe dieser jedoch entgegnet, dass dies nun seiner sei. Dann habe er sich entfernt. Die Polizei konnte im Rahmen der ersten Maßnahmen weder den Mann noch den Rollator auffinden. Die Kriminalpolizei ermittelt.