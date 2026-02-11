Die Aufklärung dieses Unfalls mit Unfallflucht scheint nicht unmöglich.

Audi-Fahrer kracht in Jeßnitz gegen Laterne - und vergisst bei Flucht Kennzeichen an der Unfallstelle

Die Polizisten fanden ein Kennzeichen an der Unfallstelle in Jeßnitz.

Jeßnitz/MZ. - Erst hatte er kein Glück, dann kam Pech dazu.

In Jeßnitz hat ein Audifahrer am Dienstag, 10. Februar, in der Dessauer Straße offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren, ist nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet. Der Unfall ereignete sich zwischen 5 und 10 Uhr. Die Laterne wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.600 Euro.

Anstatt an der Unfallstelle zu verbleiben, flüchtete der Audi-Fahrer in unbekannte Richtung. Allerdings ließ er eine heiße Spur zurück - eine Kennzeichentafel seines Fahrzeugs.

Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer wurden aufgenommen und dauern an.