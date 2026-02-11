weather regen
Bitterfeld
  4. Kleine Künstler in Bitterfeld: Darum wird es in der Bitterfelder Touri-Info noch einmal weihnachtlich

Monatlich veranstaltet die Stadtbibliothek in Bitterfeld ihren Mal-Vormittag. Am Samstag wurde es noch einmal weihnachtlich

Von Benjamin Telm Aktualisiert: 11.02.2026, 19:04
Luka und Luis Lorenz (l.u.r.) und Samar Plomitzer arbeiten auf Hochtouren an ihren Kunstwerken.
Luka und Luis Lorenz (l.u.r.) und Samar Plomitzer arbeiten auf Hochtouren an ihren Kunstwerken. (Foto: Benjamin Telm)

Bitterfeld/MZ. - Weihnachten ist kaum vergangen, das eisige Wetter nicht vorbei, und dennoch ist man in der Stadt- und Tourismusinformation der Stadt Bitterfeld schon hoch fokussiert und schwingt dort Pinsel, Bunt- und Filzstift über das Papier. Denn es wird bereits ein neues Titelmotiv für den Bitterfeld-Wolfener Adventskalender 2026 gesucht. Stadtbibliotheksleiterin Susanne Ackermann nutzte die Gunst der Stunde und lud am Samstagmorgen alle Kinder und Jugendlichen zum Malen ein. Denn der Einsendeschluss für den Kalender-Wettbewerb am 31. März rückt immer näher.