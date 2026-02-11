Auch mit kleinem Budget lässt sich der Valentinstag in Wittenberg besonders feiern. Von gemütlichen Bars bis zu Pop-up-Events: Diese Orte bieten romantische Momente für unter 20 Euro.

Am 14. Februar ist Valentinstag. Die MZ hat sich umgehört, wo in Wittenberg Romantik für kleine Budgets möglich ist.

Wittenberg/MZ. - Nur 20 Euro in der Tasche – und man möchte seine Liebe beeindrucken? Den Valentinstag feiern nicht alle, aber es bleibt ein Tag der Liebe, an dem man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen möchte. Die MZ hat Orte in Wittenberg zusammengestellt, an denen man mit kleinem Budget von bis zu 20 Euro besondere Momente zu zweit erleben kann – von gemütlichen Bars über Cafés, Kino oder Spaziergänge im Zoo bis hin zu kreativen Events.