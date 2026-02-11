Auf der B107 ist es am Mittwoch zwischen Schköna und Schwemsal zu einem Unfall gekommen. Was bislang bekannt ist.

Schwemsal/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall auf der B107 zwischen Schköna und Schwemsal ist am Mittwoch, 11. Februar, die Beifahrerin eines Seat schwer verletzt worden. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Ein 68-jähriger Seat-Fahrer hatte die B 107 in Richtung Schwemsal befahren. An der Kreuzung zur K 2036 kam es dann zur Kollision mit dem BMW eines 63 Jahre alten Mannes, der die Bundesstraße aus Richtung Krina in Richtung Söllichau überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Seat von der Fahrbahn ab und erst im angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 47.000 Euro geschätzt. Die 56 Jahre alte Mitinsassin im Seat erlitt schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.