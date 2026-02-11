In der Stadtratssitzung von Gerbstedt ist der Streit um den Haushalt 2026 eskaliert. Eine Mehrheit um Bernd Hartwig setzte durch, dass der Haushaltsbeschluss von der Tagesordnung genommen wurde – mit gravierenden Folgen für die Stadt und ihre Ortsteile. Bürger reagierten fassungslos: Von Freibadöffnung über Vereinsarbeit bis zu privaten Feiern steht plötzlich vieles auf der Kippe.

Das Stadtbad in Gerbstedt bleibt in diesem Jahr wahrscheinlich zu. Ohne einen genehmigten Haushalt darf die Einheitsgemeinde diese freiwillige Aufgabe nicht ausführen. Die Tür zum Bad, wurde - symbolisch gesehen - mit einem Ratsbeschluss am Dienstagabend 2026 verschlossen.

Gerbstedt/MZ - Zum Schluss der Stadtratssitzung in Gerbstedt wurde es laut. Die mindestens 60 Bürger, die zur Sitzung in den Ratssaal gekommen waren, machten ihrem Unmut unüberhörbar Luft. Der Ratsvorsitzende Andreas Magalowski (Wählergruppe Kommunale Gerechtigkeit, WkG) drohte mehrfach, den Saal räumen zu lassen, wenn keine Ruhe einkehre. Dabei war es auch seine Fraktion, die mit dazu beigetragen hatte, dass sich die Bürger in der abschließenden Einwohnerfragestunde sehr emotional äußerten.