Digitales Ratsinformationssystem soll in der aktuell gültigen Geschäftsordnung verankert werden: Warum einer der Stadträte das als eine Frechheit ansieht und dagegen stimmt.

Von Beate Thomashausen 11.09.2025, 15:45
Blick auf Gerbstedt und das historische Rathaus. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Gerbstedt/MZ - Gerbstedt soll ein digitales Ratsinformationssystem bekommen. Dieses soll im ersten Schritt dabei helfen, in der Arbeit der Verwaltung und des Stadtrates Gerbstedt eine Menge Papier und Druckkosten einzusparen.