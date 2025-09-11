Digitalisierung in Gerbstedt Statt bergeweise Papier: Gerbstedter Stadtrat soll digital werden
Digitales Ratsinformationssystem soll in der aktuell gültigen Geschäftsordnung verankert werden: Warum einer der Stadträte das als eine Frechheit ansieht und dagegen stimmt.
11.09.2025, 15:45
Gerbstedt/MZ - Gerbstedt soll ein digitales Ratsinformationssystem bekommen. Dieses soll im ersten Schritt dabei helfen, in der Arbeit der Verwaltung und des Stadtrates Gerbstedt eine Menge Papier und Druckkosten einzusparen.