Digitales Ratsinformationssystem soll in der aktuell gültigen Geschäftsordnung verankert werden: Warum einer der Stadträte das als eine Frechheit ansieht und dagegen stimmt.

Statt bergeweise Papier: Gerbstedter Stadtrat soll digital werden

Blick auf Gerbstedt und das historische Rathaus.

Gerbstedt/MZ - Gerbstedt soll ein digitales Ratsinformationssystem bekommen. Dieses soll im ersten Schritt dabei helfen, in der Arbeit der Verwaltung und des Stadtrates Gerbstedt eine Menge Papier und Druckkosten einzusparen.