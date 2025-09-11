Zum Tag des offenen Denkmals laden verschiedene Orte in Dessau-Roßlau zu Besichtigungen ein. Was die Besucher Besonderes entdecken können.

Stahlhaus, Parabolspiegel, Ölmühle: Das sind die Höhepunkte zum Tag das offenen Denkmals

Die besondere Baukonstruktion des Stahlhaus wird beim Tag des offenen Denkmals präsentiert.

Dessau-Rosslau/MZ. - „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ Unter diesem Motto findet der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, statt. Auch in Dessau-Roßlau haben zu diesem Anlass 17 Objekte ihre Tore geöffnet und laden zu einem bunten Programm ein.