  4. Denkmale in Dessau-Roßlau: Stahlhaus, Parabolspiegel, Ölmühle: Das sind die Höhepunkte zum Tag das offenen Denkmals

Zum Tag des offenen Denkmals laden verschiedene Orte in Dessau-Roßlau zu Besichtigungen ein. Was die Besucher Besonderes entdecken können.

Von Leonie Beer 11.09.2025, 18:00
Die besondere Baukonstruktion des Stahlhaus wird beim Tag des offenen Denkmals präsentiert.
Die besondere Baukonstruktion des Stahlhaus wird beim Tag des offenen Denkmals präsentiert. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau-Rosslau/MZ. - „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ Unter diesem Motto findet der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, statt. Auch in Dessau-Roßlau haben zu diesem Anlass 17 Objekte ihre Tore geöffnet und laden zu einem bunten Programm ein.