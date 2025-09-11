Nach dem starken Gegenwind für das auf 80 Millionen Euro geschätzte Bauprojekt am Naumburger Salztor sammeln nun auch die Unterstützer Unterschriften. Wer dahinter steckt und wann über das Vorhaben an der Kreuzung von B87, B88 und B180 entschieden wird.

Streit um riesiges Naumburger Bauprojekt: Nun sammelt auch die Pro-Seite Unterschriften

Naumburg. - Mit weit über 1.000 gesammelten Unterschriften hatte vor Wochen eine Bürger-Initiative in Naumburg erreicht, dass sich der Gemeinderat in einer Sondersitzung noch einmal mit dem Bebauungsplan für das ehemalige Gefängnisgelände am Salztor beschäftigt. Dann, am 8. Oktober (sowie im Bau-Ausschuss am 30. September), wird die Initiative auch ein Rederecht erhalten.