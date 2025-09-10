Hinter alten Mauern und historischen Dächern warten überraschende Einblicke – und manches Erlebnis gibt es nur an diesem Tag. Die MZ gibt einen Überblick darüber, was es zum Tag des offenen Denkmals in Zeitz und Umgebung zu entdecken gibt.

Türme, Kirchen, Kabarett – so vielfältig zeigen sich Zeitz und Umgebung nur an diesem Sonntag

Zum Tag des offenen Denkmals am 14. September 2025 kann der Kirchturm in Rehmsdorf besichtigt werden.

An jedem zweiten Sonntag im September brechen mehrere Millionen Besucher am Tag des offenen Denkmals zu Streifzügen durch die Vergangenheit auf. Auch in der Region Zeitz gibt es viel zu entdecken. Die kostenlose Veranstaltung möchte sowohl die Jüngeren wie Schüler, Auszubildende und Studenten begeistern als auch Menschen mittleren Alters und Senioren.