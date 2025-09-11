weather regenschauer
  4. Museum im Burgenlandkreis: „Das hatten wir früher auch“ – Wie ein Museum in Kayna Erinnerungen weckt

Die Kaynaer setzen auf Emotionen statt Exponate. So entsteht aus der Rumpelkammer im Museum Alte Schule Zimmer voller nostalgischen Erinnerungen. Wie das umgesetzt wird.

Von Margit Herrmann Aktualisiert: 11.09.2025, 19:07
Solveig Thurm, Jan Horejsek und Andrea Lippold-Horejsek (v.l.) nehmen die Geweihe von den Wänden des ehemaligen Klassenzimmers, das sich im Museum Alte Schule befindet.
Solveig Thurm, Jan Horejsek und Andrea Lippold-Horejsek (v.l.) nehmen die Geweihe von den Wänden des ehemaligen Klassenzimmers, das sich im Museum Alte Schule befindet. (Foto: Margit Herrmann)

Kayna/MZ. - Noch vor wenigen Wochen stapelte sich im Wohnzimmer des Museums Alte Schule in Kayna alles mögliche: vom Ernst-Thälmann-Poster über Porzellan in vielfacher Ausführung bis hin zum zehnten Aschenbecher. „Es glich eher einer Rumpelkammer“, fasst Andrea Lippold-Horejsek zusammen.