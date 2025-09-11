Museum im Burgenlandkreis „Das hatten wir früher auch“ – Wie ein Museum in Kayna Erinnerungen weckt
Die Kaynaer setzen auf Emotionen statt Exponate. So entsteht aus der Rumpelkammer im Museum Alte Schule Zimmer voller nostalgischen Erinnerungen. Wie das umgesetzt wird.
Aktualisiert: 11.09.2025, 19:07
Kayna/MZ. - Noch vor wenigen Wochen stapelte sich im Wohnzimmer des Museums Alte Schule in Kayna alles mögliche: vom Ernst-Thälmann-Poster über Porzellan in vielfacher Ausführung bis hin zum zehnten Aschenbecher. „Es glich eher einer Rumpelkammer“, fasst Andrea Lippold-Horejsek zusammen.