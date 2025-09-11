Die Kaynaer setzen auf Emotionen statt Exponate. So entsteht aus der Rumpelkammer im Museum Alte Schule Zimmer voller nostalgischen Erinnerungen. Wie das umgesetzt wird.

„Das hatten wir früher auch“ – Wie ein Museum in Kayna Erinnerungen weckt

Solveig Thurm, Jan Horejsek und Andrea Lippold-Horejsek (v.l.) nehmen die Geweihe von den Wänden des ehemaligen Klassenzimmers, das sich im Museum Alte Schule befindet.

Kayna/MZ. - Noch vor wenigen Wochen stapelte sich im Wohnzimmer des Museums Alte Schule in Kayna alles mögliche: vom Ernst-Thälmann-Poster über Porzellan in vielfacher Ausführung bis hin zum zehnten Aschenbecher. „Es glich eher einer Rumpelkammer“, fasst Andrea Lippold-Horejsek zusammen.