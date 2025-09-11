Gegen den Fachkräftemangel in der Pflege setzen Arbeitgeber auch auf den Zuzug aus dem Ausland. Gerade haben junge Menschen aus Marokko und Algerien in Halle ihre Ausbildung begonnen.

Pflege-Nachwuchs aus Marokko: Wie Partner in Halle den Neulingen das Ankommen leichter machen

Damit die Küche nutzbar ist: Ein Handwerker richtet in einer WG-Wohnung der GWG die Küchenzeile her.

Halle (Saale)/MZ. - Mehr als 170 Einträge zeigt die Liste der Arbeitsagentur mit Jobangeboten in der Pflege für Halle und Umgebung. Bedarf bestehe überall, sagt Cornelia Heyner, die den Fachbereich Pflege an der Euro-Schule in Halle leitet. Und er werde noch größer, das sei längst absehbar. Der zur ESO Education Group gehörende Bildungsträger setzt deshalb auf Nachwuchs auch aus dem Ausland.