  Ehemaliges Gefängnis-Areal: Über 1.000 Protest-Unterschriften: Wackelt jetzt das 80-Millionen-Projekt in Naumburg?

Eine Bürgerinitiative gibt in Naumburg mehr als 1.000 Unterschriften ab, damit das Bau-Vorhaben am Salztor nicht wie geplant über die Bühne geht. Was die Stadträte und der Investor dazu sagen.

Von Harald Boltze Aktualisiert: 21.08.2025, 16:06
Planung für das ehemalige Gefängnis-Gelände am Naumburger Salztor: Diese Umzingelung des Schwurgerichtsgebäudes durch einen Bau für Betreutes Wohnen (l.) und eine neue Rettungswache sorgt unter anderem für Kritik.
Planung für das ehemalige Gefängnis-Gelände am Naumburger Salztor: Diese Umzingelung des Schwurgerichtsgebäudes durch einen Bau für Betreutes Wohnen (l.) und eine neue Rettungswache sorgt unter anderem für Kritik. (Foto: Naumann Puls Architekten)

Naumburg. - Mit 26 Ja- und vier Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen hatte der Gemeinderat im Mai mit großer Mehrheit die Änderung des Bebauungsplanes für das ehemalige JVA-Gelände in Gang gesetzt. Eine Deutlichkeit, die vermuten ließ, dass auch die endgültige Entscheidung im Dezember positiv ausfällt. Doch daran wachsen nun Zweifel.