Wegen Geheimnisverrats ist der Leiter des Umweltamtes des Burgenlandkreises im Amtsgericht Naumburg verurteilt worden. Dagegen ist er in Berufung gegangen.

Hat Leiter des Kreisumweltamtes eine eingegangene Anzeige auf Facebook gepostet? IT-Experte soll Klarheit bringen

In einem Berufunsverfahren klärt eine Strakammer, ob sich der Leiter des Umweltamtes des Burgenlandkreises des Geheimnisverrats schuldig gemacht hat. Eine in seinem Amt eingegangene Anzeige war kurz darauf bei Facebook aufgetaucht.

Halle/Naumburg. - Ein Nachbarschaftsstreit wurde indirekt dem Leiter des Umweltamtes des Burgenlandkreises zum Verhängnis. Wegen des Vorwurfs des Geheimnisverrats eines Amtsträgers war er im Amtsgericht Naumburg in einem Strafverfahren für schuldig befunden worden. Gegen das Urteil legte der Amtsleiter Berufung ein. So landete das Verfahren am Landgericht Halle.