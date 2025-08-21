Berufungsprozess am Landgericht Halle Hat Leiter des Kreisumweltamtes eine eingegangene Anzeige auf Facebook gepostet? IT-Experte soll Klarheit bringen
Wegen Geheimnisverrats ist der Leiter des Umweltamtes des Burgenlandkreises im Amtsgericht Naumburg verurteilt worden. Dagegen ist er in Berufung gegangen.
21.08.2025, 17:51
Halle/Naumburg. - Ein Nachbarschaftsstreit wurde indirekt dem Leiter des Umweltamtes des Burgenlandkreises zum Verhängnis. Wegen des Vorwurfs des Geheimnisverrats eines Amtsträgers war er im Amtsgericht Naumburg in einem Strafverfahren für schuldig befunden worden. Gegen das Urteil legte der Amtsleiter Berufung ein. So landete das Verfahren am Landgericht Halle.