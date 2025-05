So könnte es in ein paar Jahren am Naumburger Salztor aussehen, wenn die Pläne auf dem ehemaligen Gefängnisgelände in die Tat umgesetzt worden sind. Eine erste große Hürde dazu wurde nun übersprungen. Heiß diskutiert dabei: dass der DRK-„Riegel“ (links) und das Rettungswachen-Dreieck (rechts) das denkmalgeschützte Schwurgerichtsgebäude in die Zange nehmen.

(Visualisierung: Naumann Puls Architekten)