Obwohl ihr bereits der sechswöchige Mutterschutz zustünde, hängt Schauspielerin Stefanie Adam bei der „Welt der Märchen“ im Erlebnispark Memleben noch paar Arbeitstage dran. Das hat einen ganz besonderen Grund.

Hochschwanger im Einsatz: Welche märchenhafte Story sich im Erlebnispark Memleben abspielt

Im prächtigen Kostüm als Siralda von Hyazinthie, Retterin der Märchen, kann man Stefanie Adam am Wochenende im Erlebnispark Memleben treffen.

Memleben - Eigentlich, so hat die in freudiger Erwartung befindliche Stefanie Adam bei ihrer Krankenkasse herausgefunden, stünde ihr genau ab jetzt bereits der sechswöchige Mutterschutz vor Geburt mit entsprechender Entgeltfortzahlung zu.