  4. Kamelle ohne Ende: Rosenmontagsumzug in Halle: Der große Spaß auf Halles Straßen soll so sicher wie möglich sein

Rosenmontagsumzug in Halle: Mit Video: Der große Spaß auf Halles Straßen soll so sicher wie möglich sein

Die Narren aus Halle und dem Umland können es kaum erwarten: Mit dem Rosenmontagsumzug steht der Höhepunkt der Karnevalssaison bevor. Doch ohne Sicherheit kein Spaß.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 11.02.2026, 15:09
Laden alle Schaulustigen herzlich ein zum Rosenmontagsumzug nach Halle: das Stadtprinzenpaar Julia II. und Henrik I. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Das große Finale der laufenden Karnevalssaison rückt näher. Kommende Woche, am 16. Februar, findet der Rosenmontagsumzug in Halle statt. Laut Gerd Günther, Präsident des Halleschen Carnevalsvereins Rot-Weiß, ist der Straßenkarneval stets der „ultimative Höhepunkt“. Auch in diesem Jahr soll dabei geklotzt statt gekleckert werden.