Rosenmontagsumzug in Halle: Mit Video: Der große Spaß auf Halles Straßen soll so sicher wie möglich sein
Die Narren aus Halle und dem Umland können es kaum erwarten: Mit dem Rosenmontagsumzug steht der Höhepunkt der Karnevalssaison bevor. Doch ohne Sicherheit kein Spaß.
Aktualisiert: 11.02.2026, 15:09
Halle (Saale)/MZ. - Das große Finale der laufenden Karnevalssaison rückt näher. Kommende Woche, am 16. Februar, findet der Rosenmontagsumzug in Halle statt. Laut Gerd Günther, Präsident des Halleschen Carnevalsvereins Rot-Weiß, ist der Straßenkarneval stets der „ultimative Höhepunkt“. Auch in diesem Jahr soll dabei geklotzt statt gekleckert werden.