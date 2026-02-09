Seit fast 25 Jahren versorgt der Narren(im)biss der Familie Wild den Rosenmontagsumzug des Halleschen Karnevalsvereins Rot-Weiß – entstanden aus einer Idee für Kinder, gewachsen zur festen Tradition im Verein.

Karnevalsfamilie aus Dieskau: Wie ein selbstgebauter Wagen zum Herzstück von Rot-Weiß Halle wurde

Der Narren(im)biss begleitet den HCV Rot-Weiß Halle nun seit fast 25 Jahren und sorgt für die Verpflegung der Vereinsmitglieder. Bärbel Wild begleitete den Imbiss beim Rosenmontagsumzug durch Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn sich der Rosenmontagszug durch Halle bewegt, rollt er langsam voran. Und doch gibt es einen Punkt, an dem der Zug kurz innehält: dort, wo es nach Erbsensuppe riecht, wo Glühwein ausgeschenkt wird und Würstchen rausgehen. Der Narrenimbiss von Rot-Weiß Halle ist mehr als ein Versorgungswagen. Er ist ein Familienprojekt, ein Stück Vereinsgeschichte – und das Ergebnis von jahrzehntelangem Schrauben.