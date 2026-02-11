Wenn in der Bodelandhalle wieder die Nachwuchskicker aufs Feld laufen, geht es nicht nur um Tore, sondern um Teamgeist und Stimmung: Beim dritten „Quedlinburger Hortcup“ treten sechs Mannschaften an, darunter auch die Neinstedter, die zweimal den Sieg holten.

Wie hier beim „Quedlinburger Hortcup“ 2025, werden auch bei der dritten Auflage verschiedene Horte der Region zusammenkommen, eine gemeinsame Sportveranstaltung erleben - und natürlich auch um den Sieg kicken.

Quedlinburg/MZ. - Gelingt der Freien Ganztagsschule Neinstedt der Hattrick? Wenn bei der dritten Auflage des „Quedlinburger Hortcups“ im April die Nachwuchskicker an den Start gehen, werden auch die Neinstedter als Sieger der ersten beiden Fußball-Turniere wieder dabei sein.