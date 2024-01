Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Termin und Ort stehen fest und ebenso, wer teilnehmen wird: Der erste „Quedlinburger Hortcup“ startet am 3. Mai in der Bodelandhalle, an den Start gehen werden die Horte der Grundschulen am Kleers, am Heinrichsplatz und der Marktschule der Welterbestadt sowie die Freie Ganztagsschule Neinstedt. Konzipiert, organisiert und vorbereitet hat das Fußballturnier Hannes Ziegenbein; er ist Erzieher im Hort der Integrationsgrundschule „Am Kleers“ in Quedlinburg.